Inter | Lukaku è carico | vuole aggiungere lo Spezia alla sua collezione

(Di domenica 20 dicembre 2020) Romeluper la gara contro lo: il centravanti nerazzurro punta la squadra ligure per aggiungerlaRomeluper la gara contro lo, con un obiettivo speciale. Il centravanti belga ha deciso la sfida con il Napoli eallungare le mani sul primo posto in classifica. Tuttosport riporta le sue statistiche. Nel 2020 sono 34 gol in 45 gare. Verona emancanosuain Serie A e, almeno con i liguri,vorrà rimediare sin da subito. Leggi su Calcionews24.com

L’Inter per continuare la caccia alla vetta della classifica. Lo Spezia per dare seguito alle ottime prestazioni mostrate sino a questo momento in campionato. Alle 15.00 a San Siro, i nerazzurri ricev ...Occasione da non fallire per l'Inter , che domenica 20 dicembre ospita lo Spezia a San Siro con fischio d'inizio alle 15, nel match ...