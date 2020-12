Inter, attenta a Nzola: l’attaccante dello Spezia è perfetto sotto porta (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo Spezia sta stupendo tutti in questo avvio di Serie A soprattutto grazie alla vena realizzativa di Nzola: è spietato sottoporta Lo Spezia è una delle sorprese di questa Serie A: la squadra di Italiano ha fatto davvero bene nelle prime uscite trovando in Nzola un bomber implacabile sotto porta. l’attaccante dei liguri, infatti, è a quota 6 gol in Serie A. Tuttosport riporta i numeri in relazione anche alle conclusioni in porta dell’attaccante: percentuale alta, con 6 marcature con soli otto tiri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Losta stupendo tutti in questo avvio di Serie A soprattutto grazie alla vena realizzativa di: è spietatoLoè una delle sorprese di questa Serie A: la squadra di Italiano ha fatto davvero bene nelle prime uscite trovando inun bomber implacabiledei liguri, infatti, è a quota 6 gol in Serie A. Tuttosport rii numeri in relazione anche alle conclusioni indel: percentuale alta, con 6 marcature con soli otto tiri. Leggi su Calcionews24.com

Lo Spezia sta stupendo tutti in questo avvio di Serie A soprattutto grazie alla vena realizzativa di Nzola: è spietato sottoporta ...

Lo Spezia di Italiano sfrutta il 4-3-3 e vuole sempre giocare

I nomi non diranno molto (vedi convocati), ma la squadra gioca un 4-3-3 con molte sicurezze. E, in vista di questo pomeriggio, l’Inter dovrà stare attenta ai liguri. TATTICA – Il modulo di riferimento ...

