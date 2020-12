Infortunio Bonazzoli | le condizioni dell’attaccante del Torino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Problema muscolare ai flessori della coscia sinistra per Federico: l'attaccante dellascia il match contro il Bologna Brutte notizie per ilin un momento difficile della stagione. Durante il primo tempo del match contro il Bologna, Federicoè stato costretto ad abbandonare il campo per. L'attaccante granata, in prestito dalla Sampdoria, ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra.