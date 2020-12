Infortuni di Lozano e Koulibaly: il comunicato del Napoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra.Kalidou Koulibaly, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro. @HirvingLozano70, forte trauma contusivo alla gamba sinistra https://t.co/LZSV0ey0PU #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/l4evxnqwia — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 20, 2020 Foto: twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Hirving, uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra.Kalidou, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro. @Hirving70, forte trauma contusivo alla gamba sinistra https://t.co/LZSV0ey0PU #ForzaSempre pic.twitter.com/l4evxnqwia — Official SSC(@ssc) December 20, 2020 Foto: twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MauroDs87 : Ma #Lozano? #Mertens, #Osimhen... Troppi infortuni - sburrotre : @AnStorti Devi mettere petagna politano e uno tra mertens e lozano però l, la panchina senza gli infortuni è bella lunga - Pall_Gonfiato : #Napoli, emergenza infortuni: #Lozano lascia il campo per un problema alla caviglia - LuigiPiccolo90 : Speriamo che non ci sia nulla di serio negli infortuni di #Koulibaly e #Lozano. Bisogna rialzarsi immediatamente co… - Vic_Grim00 : @Torrenapoli1 Torre riflettevo su una cosa: ma è mai possibile che il Napoli non abbia in Primavera un giocatore de… -