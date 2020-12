In via Mauro Macchi, nella zona della stazione centrale di Milano, il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato trovato agonizzante (Di domenica 20 dicembre 2020) Il medico abitava a Napoli e si trovava nel capoluogo lombardo per circostanze del tutto casuali. Morto il ginecologo Stefano Ansaldi, Nacy Coppola: “Un grande uomo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) Il medico abitava a Napoli e si trovava nel capoluogo lombardo per circostanze del tutto casuali. Morto il ginecologo Stefano Ansaldi, Nacy Coppola: “Un grande” su Notizie.it.

filo_78 : RT @maurorizzi_mr: Ma siamo impazziti, un uomo sgozzato per una rapina? In via Mauro Macchi a Milano, non a Caracas... - EzioGiaenzo419 : RT @maurorizzi_mr: Ma siamo impazziti, un uomo sgozzato per una rapina? In via Mauro Macchi a Milano, non a Caracas... - diego4all : RT @boni_castellane: Due nordafricani hanno sgozzato un medico di 65 anni in via Mauro Macchi con un coltello da cucina. Sala si ricandida… - MaschilistaTv : MAURO VALENTINI SOLEDARIZZA CON SALVATORE MARINO X LA GRAVE AGGRESSIONE... - AriannaPioli : RT @boni_castellane: Due nordafricani hanno sgozzato un medico di 65 anni in via Mauro Macchi con un coltello da cucina. Sala si ricandida… -

Ultime Notizie dalla rete : via Mauro Omicidio in via Mauro Macchi, accoltellato 60enne forse per una rapina Mianews Morto il ginecologo Stefano Ansaldi, Nacy Coppola: “Un grande uomo”

Tragedia in centro a Milano, il ginecologo Stefano Ansaldi è stato trovato morto con un taglio profondo alla gola. Forse tentativo di rapina.

Sgozzato durante la rapina, Sala: "Fatto grave, servono più forze dell'ordine"

"Chiederò al Prefetto un incontro per valutare la situazione e prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "L ...

Tragedia in centro a Milano, il ginecologo Stefano Ansaldi è stato trovato morto con un taglio profondo alla gola. Forse tentativo di rapina."Chiederò al Prefetto un incontro per valutare la situazione e prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "L ...