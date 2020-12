In Veneto circa 4000 del personale sanitario hanno rifiutato l'assunzione (Di domenica 20 dicembre 2020) In Veneto è emerso che la regione ha dovuto cestinare circa 4000 assunzioni, perchè i vincitori di concorso hanno rifiutato l'assunzione nei reparti Covid Veneto: difficoltà nel reperimento di personale sanitario per reparti Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) Inè emerso che la regione ha dovuto cestinareassunzioni, perchè i vincitori di concorsol'nei reparti Covid: difficoltà nel reperimento diper reparti Covid su Notizie.it.

