In una serie amatissima di Netflix la protagonista veste Chiara Ferragni Collection (Di domenica 20 dicembre 2020) Chiara Ferragni è sbarcata su PrimeVideo di Amazon con il documentario Chiara Ferragni Unposted di Elisa Amoruso ed anche su Netflix grazie alla serie Emily In Paris dove la protagonista Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) ha vestito pezzi della sua collezione Chiara Ferragni Collection. Nel dettaglio l’attrice ha indossato (nel corso delle puntate) tre pezzi della collezione 2019 della Ferragni: due gonne ed una giacca in denim rosa. A farlo notare è stata la stessa Chiara Ferragni su Instagram condividendo un post di una fanpage. Lily Collins indossando un capo di Chiara Ferragni Collection in Emily in ... Leggi su biccy (Di domenica 20 dicembre 2020)è sbarcata su PrimeVideo di Amazon con il documentarioUnposted di Elisa Amoruso ed anche sugrazie allaEmily In Paris dove laEmily Cooper (interpretata da Lily Collins) ha vestito pezzi della sua collezione. Nel dettaglio l’attrice ha indossato (nel corso delle puntate) tre pezzi della collezione 2019 della: due gonne ed una giacca in denim rosa. A farlo notare è stata la stessasu Instagram condividendo un post di una fanpage. Lily Collins indossando un capo diin Emily in ...

