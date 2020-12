In Lombardia vince il paté

Leggi su linkiesta

(Di domenica 20 dicembre 2020) È parte integrante della storia personale e familiare dei milanesi, è una delle classiche pietanze che da bambino detesti e che da adulto brami. È l’emblema delle feste, l’antipasto per eccellenza, che non può mancare sulla tavola del pranzo di Natale: perché a Milano e dintorni non si festeggia con la cena della Vigilia, ma ci si rimpinza il 25, intorno a mezzogiorno. E nessun antipasto natalizio può dirsi completo senza questa mattonella più o meno marroncina, più o meno coperta da gelatina traballante, più o meno frullato e più o meno a pezzettoni. Nel qual caso, diventa più simile al pregiato marbré, marmorizzato appunto: una ricetta di francese memoria, che intutti i salumieri devono sapere fare. Sul, come su tutte le ricette di tradizione regionale, nessun accordo: ognuno lo fa a modo suo. Poi c’é quello di Peck, e su quello si ...