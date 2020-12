In Lombardia sono diventati tutti tennisti: oltre 3mila tessere federali in poche settimane per aggirare le restrizioni anti-Covid (Di domenica 20 dicembre 2020) Milanesi popolo di tennisti. Agonisti, per di più. Nelle ultime settimane, nelle Regioni italiane in zona rossa e in particolare in Lombardia, si è assistito a una vera e propria corsa sotto rete. Giovani prestanti ma anche adulti più attempati, a migliaia, si sono dati al tennis. Con una racchetta in mano e una tessera in tasca, del resto, si può fare tutto: giocare, allenarsi, persino spostarsi liberamente, aggirando i divieti. Da novembre, da quando sono state reintrodotte le restrizioni anti-Covid, fare sport è diventato complicato, in certi casi vietato. Le palestre e le piscine sono chiuse. Si può fare attività all’aperto e nelle discipline individuali allenamenti e gare sono consentiti solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Milanesi popolo di. Agonisti, per di più. Nelle ultime, nelle Regioni italiane in zona rossa e in particolare in, si è assistito a una vera e propria corsa sotto rete. Giovani prestma anche adulti più attempati, a migliaia, sidati al tennis. Con una racchetta in mano e una tessera in tasca, del resto, si può fare tutto: giocare, allenarsi, persino spostarsi liberamente, aggirando i divieti. Da novembre, da quandostate reintrodotte le, fare sport è diventato complicato, in certi casi vietato. Le palestre e le piscinechiuse. Si può fare attività all’aperto e nelle discipline individuali allenamenti e gareconsentiti solo per ...

