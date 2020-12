In Italia soggetto positivo alla variante del virus inglese (Di domenica 20 dicembre 2020) In Italia soggetto positivo alla variante del virus, sospesi i voli con la Gran Bretagna.La variante ‘inglese’ del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriori allarmi in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale: così praticamente tutta Europa, inclusa l’Italia, ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna. Ma la mutazione del virus circola già nel Continente e in serata l’Italia ha annunciato di aver riscontrato un soggetto positivo alla nuova variante. quifinanza.itIn isolamento a Fiumicino “Il dipartimento scientifico del Policlinico ... Leggi su ck12 (Di domenica 20 dicembre 2020) Indel, sospesi i voli con la Gran Bretagna.La’ del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriorirmi in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale: così praticamente tutta Europa, inclusa l’, ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna. Ma la mutazione delcircola già nel Continente e in serata l’ha annunciato di aver riscontrato unnuova. quifinanza.itIn isolamento a Fiumicino “Il dipartimento scientifico del Policlinico ...

HuffPostItalia : In Italia soggetto positivo a variante isolato con il suo convivente - fanpage : Variante Covid, arrivato in Italia un soggetto positivo proveniente dal Regno Unito - Muschelschloss : RT @Agenzia_Ansa: #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rientro ogg… - AnnaDream74 : RT @ultimenotizie: ++ IN ITALIA SOGGETTO POSITIVO A VARIANTE VIRUS ++ - JackTorrance62 : Top story: Variante Covid, arrivato in Italia un soggetto positivo proveniente dal Regno Unito… -