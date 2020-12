In Italia calano le vittime -200 ma risale tasso di positività

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ai timori per la nuova variante Covid che arriva dalla Gran Bretagna si aggiungono ai numeri dell'epidemia che, nonostante la giornata festiva, continuano ad essere elevati. 15.104 i nuovi casi, 137.

fanpage : Covid Italia, calano ricoveri e terapia intensiva ma aumenta il tasso di positività - prestia_fabio : RT @fanpage: Covid Italia, calano ricoveri e terapia intensiva ma aumenta il tasso di positività - LemmeVincenzo : @fanpage Ormai nessuno ci crede più aumentano a piacimento è calano a comando . Tra qualche giorno Scoperto in Ita… - CorSport : ?? #Coronavirus in #Italia: 15.104 nuovi casi, calano i decessi ?? - iconanews : Covid: calano test e positivi, mai così pochi morti dal 8/11 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia calano

Coronavirus, calano furti e rapina ma pandemia ha causato un boom della criminalità informatica - picenotime.it - IT ...L’Italia è lunga e molto diversa. Per approfondire pubblichiamo altre numeri dal Censimento di Istat e l’infografica che vedete sopra (sempre di Istat). Ecco una sintesi: Calano ancora i residenti in ...