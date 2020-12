Immobile | “Vittoria che vale dieci | eravamo in un brutto momento a livello mentale Ci servirà da lezione”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ciroha parlato così a Sky Sport dopo il successo della sua Lazio sul Napoli:“Questa, al di là dei tre punti, ma per ilche stavamo passando apsicologico. Nelle ultime partite era mancato proprio quello che si è visto in campo questa sera.Abbiamo parlato, lavorato sulla psicologia, non ci si prepara solo in campo. Mentalmente ognuno ha bisogno di essere motivato in maniera diversa dall’altro.Abbiamo messo tanto in campo questa sera e sarà utile per il futuro pensare alla prestazione fatta contro il Napoli, cida”. Foto: Instagram Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.