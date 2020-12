ilicic is back, l'atalanta travolge la roma- il cambio azzeccato di gasperini mentre fonseca... (Di domenica 20 dicembre 2020) Da gazzetta.it Un tempo per illudersi e uno per crollare e perdere la scia delle tre squadre di testa. La roma, avanti di un gol per un'ora, è stata ribaltata dall'atalanta che - orfana del Papu Gomez '... Leggi su dagospia (Di domenica 20 dicembre 2020) Da gazzetta.it Un tempo per illudersi e uno per crollare e perdere la scia delle tre squadre di testa. La, avanti di un gol per un'ora, è stata ribaltata dall'che - orfana del Papu Gomez '...

