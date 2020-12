Il vero mistero è l’ottima stampa che avvolge il Napoli di Giuntoli e Gattuso (Di domenica 20 dicembre 2020) Qualche settimana fa, passò inosservata un’affermazione di Stroppa allenatore del Crotone. «Gattuso è un riferimento per i calabresi come uomo e professionista. Lo candiderei alla presidenza della Calabria». E non aveva torto il buon Giovanni fu mezz’ala croce e delizia. Perché Gattuso ha una caratteristica unica nel mondo del calcio: è avvolto da una narrazione estatica, che lo tratteggia come un hidalgo oltre che – ça va sans dire – come un grande allenatore. È da un anno, da quando è stato chiamato sulla panchina azzurra, che il Napoli suo e di Giuntoli (che lo ha fortemente voluto, avallato ovviamente da De Laurentiis) viene descritto come una squadra sensazionale che ha invertito l’orrido corso della precedente gestione e ha portato il club ai successi che meritava. Un marziano sarebbe portato a pensare a una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Qualche settimana fa, passò inosservata un’affermazione di Stroppa allenatore del Crotone. «è un riferimento per i calabresi come uomo e professionista. Lo candiderei alla presidenza della Calabria». E non aveva torto il buon Giovanni fu mezz’ala croce e delizia. Perchéha una caratteristica unica nel mondo del calcio: è avvolto da una narrazione estatica, che lo tratteggia come un hidalgo oltre che – ça va sans dire – come un grande allenatore. È da un anno, da quando è stato chiamato sulla panchina azzurra, che ilsuo e di(che lo ha fortemente voluto, avallato ovviamente da De Laurentiis) viene descritto come una squadra sensazionale che ha invertito l’orrido corso della precedente gestione e ha portato il club ai successi che meritava. Un marziano sarebbe portato a pensare a una ...

Quarta sconfitta in 12 partite: una ogni quattro. Eutanasia di un'ambizione: è un lento declino (voluto da De Laurentiis) verso la mediocrità ...

