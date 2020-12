Il Torino passa con Verdi, l'ex Soriano lo riprende: la "maledizione" di Giampaolo, la classifica piange (Di domenica 20 dicembre 2020) Prosegue la maledizione del Torino di Marco Giampaolo. Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A, i granata non riescono a tornare alla vittoria e pareggiano contro il pericolante Bologna di Mihajlovic per 1-1. All'iniziale vantaggio di Verdi risponde per gli ospiti Soriano. Il Toro, reduce da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 giornate, perde l'occasione di rimettersi in carreggiata e resta al penultimo posto a quota 7 punti, mentre i felsinei, dopo il pareggio con lo Spezia, conquistano un altro punto che non smuove di molto la classifica. Il match riesce a sbloccarsi al minuto 69 con un'incertezza fatale di Da Costa che sbaglia clamorosamente intervento e si butta dentro la porta il pallone su una punizione dell'ex Verdi. La felicità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Prosegue ladeldi Marco. Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A, i granata non riescono a tornare alla vittoria e pareggiano contro il pericolante Bologna di Mihajlovic per 1-1. All'iniziale vantaggio dirisponde per gli ospiti. Il Toro, reduce da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 giornate, perde l'occasione di rimettersi in carreggiata e resta al penultimo posto a quota 7 punti, mentre i felsinei, dopo il pareggio con lo Spezia, conquistano un altro punto che non smuove di molto la. Il match riesce a sbloccarsi al minuto 69 con un'incertezza fatale di Da Costa che sbaglia clamorosamente intervento e si butta dentro la porta il pallone su una punizione dell'ex. La felicità del ...

