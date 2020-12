Il Sudafrica è alle prese con una nuova variante del Covid-19 (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuova variante del virus SARS-CoV-2 preoccupa il Sud Africa. Gli scienziati del Paese hanno annunciato, nella giornata di venerdì, la scoperta di una mutazione del coronavirus che è ormai predominante nella nazione. La variante, denominata 501.V2 e secondo quanto determinato dalle indagini preliminari, è più contagiosa ed i pazienti che ne sono stati infettati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 dicembre 2020) Unadel virus SARS-CoV-2 preoccupa il Sud Africa. Gli scienziati del Paese hanno annunciato, nella giornata di venerdì, la scoperta di una mutazione del coronavirus che è ormai predominante nella nazione. La, denominata 501.V2 e secondo quanto determinato dindagini preliminari, è più contagiosa ed i pazienti che ne sono stati infettati InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica alle Covid-19, strage di docenti in Sudafrica: morti quasi 1500 nel 2020 Orizzonte Scuola Covid-19, strage di docenti in Sudafrica: morti quasi 1500 nel 2020

Sono quasi 1.500 gli insegnanti che in Sudafrica sono morti per complicanze riconducibili ... le autorità sudafricane avrebbero implementato un piano di ripresa triennale per far fronte alle ...

Da Durban allo Swaziland

Il nostro giro in Africa via terra e con mezzi di fortuna, inizia il 5 gennaio 1979 dal Cairo e durerà undici mesi. A metà percorso ci troviamo nella città di Durban, sulla costa nord-orientale del Su ...

