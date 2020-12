Il ristoratore Acerbi si arrende alla malattia a 41 anni dopo un' odissea di 4 mesi in ospedale

(Di domenica 20 dicembre 2020) CINGOLI - Città sotto choc per la morte delDaniele, 41compiuti tre giorni fa (tanti amici lo avevano salutato su Facebook con un video pubblicato dal fratello Mattia) e da ...

CronacheMc : CINGOLI - Daniele Acerbi è morto all'ospedale di Torrette. Quattro giorni fa aveva festeggiato il compleanno in osp… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratore Acerbi

Corriere Adriatico

CINGOLI - Città sotto choc per la morte del ristoratore Daniele Acerbi, 41 anni compiuti tre giorni fa (tanti amici lo avevano salutato su Facebook con un video pubblicato dal fratello Mattia) e da ...CINGOLI - Daniele Acerbi è morto all'ospedale di Torrette. Quattro giorni fa aveva festeggiato il compleanno in ospedale. Il fratello: «Ti voglio ricordare così come eri sempre: impeccabile».