Il revival di Una Mamma per Amica porta nuova cuoca al Dragonfly: anticipazioni 20 e 27 novembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Il revival di Una Mamma per Amica debutta oggi, 20 novembre, su La5 con il primo dei quattro appuntamenti previsti in quella che possiamo definire una nuova stagione, molto probabilmente l’ultima della serie. Le ragazze Gilmore si ritrovano a Stars Hollow, 10 anni dopo, e a quel punto Lorelai aspetta Rory, diventata giornalista, di ritorno da Londra. Luke, a casa, sta cucinando, e riceve la visita di Paul, il nuovo compagno di Rory. Luke e Lorelai non sono affatto cambiati, a differenza di Rory, che confesserà alla madre di temere per il suo futuro adesso che il suo nuovo capo, in quel di Londra, ha deciso di licenziarla. Partirà da qui il nuovo corso del revival di Una Mamma per Amica che andrà in onda anche domenica prossima, 27 dicembre, su La5, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Ildi Unaperdebutta oggi, 20, su La5 con il primo dei quattro appuntamenti previsti in quella che possiamo definire unastagione, molto probabilmente l’ultima della serie. Le ragazze Gilmore si ritrovano a Stars Hollow, 10 anni dopo, e a quel punto Lorelai aspetta Rory, diventata giornalista, di ritorno da Londra. Luke, a casa, sta cucinando, e riceve la visita di Paul, il nuovo compagno di Rory. Luke e Lorelai non sono affatto cambiati, a differenza di Rory, che confesserà alla madre di temere per il suo futuro adesso che il suo nuovo capo, in quel di Londra, ha deciso di licenziarla. Partirà da qui il nuovo corso deldi Unaperche andrà in onda anche domenica prossima, 27 dicembre, su La5, ...

