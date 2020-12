Il regalo più bello: trama, trailer e cast del film (Di domenica 20 dicembre 2020) Il regalo più bello è il film che Canale 5 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Verrà trasmesso verso le 15:04 circa ed è diretto da James Head. Il genere è commedia e sentimentale, mentre il titolo originale è My Christmas Dream. La trama de Il regalo più bello ci parla di Christina, una giovane manager con una grande ambizione che decide di stupire il suo capo. Per riuscire nella missione si avvarrà di Kurt, un padre single molto affascinante. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo. Il regalo più bello, la trama Christina Masters è una manager dei negozi McDougal, una catena prestigiosa che vanta diversi punti vendita in tutta ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilpiùè ilche Canale 5 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Verrà trasmesso verso le 15:04 circa ed è diretto da James Head. Il genere è commedia e sentimentale, mentre il titolo originale è My Christmas Dream. Lade Ilpiùci parla di Christina, una giovane manager con una grande ambizione che decide di stupire il suo capo. Per riuscire nella missione si avvarrà di Kurt, un padre single molto affascinante. Scopriamo gli altri dettagli, iloriginale e ilcompleto. Ilpiù, laChristina Masters è una manager dei negozi McDougal, una catena prestigiosa che vanta diversi punti vendita in tutta ...

LauraPausini : Mamma, ti regalo un sorrisone perché, anche se non potremo vederci come sperato, comunque stiamo tutti bene in fami… - Anto_Giovinazzi : Quelli che chiamavo i miei sogni, ora sono i nostri obiettivi ?? Voi, il più bel regalo di compleanno. Grazie a tutt… - amendolaenzo : Il più bel regalo di Natale arriva il 27 dicembre: partono le vaccinazioni in Italia e in UE. L'Europa è più forte… - marina_rot : @tetrabondi Auguri, Sirio. Conoscerti è il più bel regalo di Natale 2020. Spero un giorno di incontrarti davvero. - smileanyway0 : RT @Blackeyed7777: Essere la priorità di qualcuno è il regalo più bello. -