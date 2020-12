Il Milan (con Leao) in gol a Sassuolo dopo 6 secondi e 80 centesimi. Il più veloce della Serie A (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) dopo soli 6 secondi e 80 centesimi dal fischio d’inizio, Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A in Sassuolo-Milan. I rossoneri hanno battuto, Diaz ha toccato il pallone per Calhanoglu che ha puntato subito la porta e arrivato sulla trequarti ha mandato Leao in porta. Freddo il portoghese a battere Consigli. Sembra chiaramente uno schema studiato in allenamento. Questo gol ha battuto il precedente primato di Paolo Poggi, che in Fiorentina-Piacenza del 2001 aveva segnato dopo 8 secondi. Leao pic.twitter.com/o1LNhzCsX9 — Gomcalodias17VIDEOs (@Goncalodias17vt) December 20, 2020 Negli scacchi, il matto in due mosse è definito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020)soli 6e 80dal fischio d’inizio, Rafaelha segnato il gol piùnella storiaA in. I rossoneri hanno battuto, Diaz ha toccato il pallone per Calhanoglu che ha puntato subito la porta e arrivato sulla trequarti ha mandatoin porta. Freddo il portoghese a battere Consigli. Sembra chiaramente uno schema studiato in allenamento. Questo gol ha battuto il precedente primato di Paolo Poggi, che in Fiorentina-Piacenza del 2001 aveva segnatopic.twitter.com/o1LNhzCsX9 — Gomcalodias17s (@Goncalodias17vt) December 20, 2020 Negli scacchi, il matto in due mosse è definito ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan con Giroud, le voci sul blitz del Milan con Conte a rimpiangerlo: il Chelsea ha cambiato idea Calciomercato.com Serie A, Milan: Rafael Leao segna il gol più veloce della storia

Rafael Leao entra nella storia della Serie A. L’attaccante portoghese del Milan ha segnato contro il Sassuolo la rete più veloce della storia del massimo campionato italiano: il lusitano è andato in g ...

Mercato Milan: un ex bianconero come vice Ibra

Indubbiamente Mario Mandzukic è un profilo che potrebbe servire molto al Diavolo. Tra i tanti nomi che stanno circolando, attenzione al nome di Mario Mandzukic (accostato a tanti club). Mario Mandzuki ...

