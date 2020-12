Il Granada batte il Betis e raggiunge il Barcellona in classifica (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancora un successo per il Granada, prossimi avversari del Napoli in Europa League. La formazione spagnola porta a casa il terzo risultato utile e secondo successo consecutivo contro il Betis. Tre punti preziosi che arrivano al Nuevo Estadio de Los Cármenes e portano il Betis a quota 21 punti, insieme al Barcellona di Messi fermato ieri sul pareggio dal Valencia. Termina 2-0 per la gioia degli uomini di Martinez, con le due reti che sono state segnate in soli sei minuti dal bomber Soldado, al 14? su calcio di rigore e al 20?. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancora un successo per il, prossimi avversari del Napoli in Europa League. La formazione spagnola porta a casa il terzo risultato utile e secondo successo consecutivo contro il. Tre punti preziosi che arrivano al Nuevo Estadio de Los Cármenes e portano ila quota 21 punti, insieme aldi Messi fermato ieri sul pareggio dal Valencia. Termina 2-0 per la gioia degli uomini di Martinez, con le due reti che sono state segnate in soli sei minuti dal bomber Soldado, al 14? su calcio di rigore e al 20?. L'articolo ilNapolista.

