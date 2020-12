Il Governo approva il fondo per l’Alzheimer. La senatrice Guidolin a TPI: “Italia esempio nel mondo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Governo approva il fondo per l’Alzheimer: “Svolta per milioni di famiglie” Ieri, in seduta notturna, la Commissione Bilancio alla Camera ha approvato l’emendamento che finanzia il Piano Nazionale Demenze e, per il milione e mezzo di persone che in Italia sono colpite dall’Alzheimer, ma anche per tutti i loro familiari, è una giornata storica: “Non esito a definirla una svolta epocale per tutte le vittime di Alzheimer”, ha detto a TPI, esultante, la senatrice del Movimento Cinque Stelle Barbara Guidolin, una delle ispiratrici e irriducibili sostenitrici di questo provvedimento. Una legge che ha anche il merito di accendere i riflettori sui curacari, cioè i familiari delle persone colpite da demenza, che spesso sono veri e propri ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Ililper: “Svolta per milioni di famiglie” Ieri, in seduta notturna, la Commissione Bilancio alla Camera hato l’emendamento che finanzia il Piano Nazionale Demenze e, per il milione e mezzo di persone che insono colpite dal, ma anche per tutti i loro familiari, è una giornata storica: “Non esito a definirla una svolta epocale per tutte le vittime di Alzheimer”, ha detto a TPI, esultante, ladel Movimento Cinque Stelle Barbara, una delle ispiratrici e irriducibili sostenitrici di questo provvedimento. Una legge che ha anche il merito di accendere i riflettori sui curacari, cioè i familiari delle persone colpite da demenza, che spesso sono veri e propri ...

Nuovo passo avanti verso la realizzazione della diga di Bolo, invaso sul fiume Troina e destinato a servire i territori dei Nebrodi ...

