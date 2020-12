Il Giornale: la Juve provò a scaricare su Suarez la colpa dell’accordo con l’Università di Perugia (Di domenica 20 dicembre 2020) Il caso Suarez, con l’audizione del calciatore da parte della Procura di Perugia, è su tutti i quotidiani, con diversi particolari interessanti. Ne scrive anche Il Giornale che si sofferma sul fatto che la Juventus ha provato a scaricare tutto sul calciatore, ma senza riuscirci. “Il calciatore e i suoi procuratori hanno capito bene di non essere nel mirino degli inquirenti, e l’interrogatorio lo conferma. Eppure negli ambienti bianconeri si era cercato di fare credere che il vero responsabile dell’accordo sottobanco con l’Università fosse proprio Suarez, visto che – una volta sfumato il trasferimento alla Juve – diventare cittadino italiano e quindi comunitario lo avrebbe reso più appetibile sul calciomercato. Non è un caso che Maria ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Il caso, con l’audizione del calciatore da parte della Procura di, è su tutti i quotidiani, con diversi particolari interessanti. Ne scrive anche Ilche si sofferma sul fatto che lantus ha provato atutto sul calciatore, ma senza riuscirci. “Il calciatore e i suoi procuratori hanno capito bene di non essere nel mirino degli inquirenti, e l’interrogatorio lo conferma. Eppure negli ambienti bianconeri si era cercato di fare credere che il vero responsabilesottobanco confosse proprio, visto che – una volta sfumato il trasferimento alla– diventare cittadino italiano e quindi comunitario lo avrebbe reso più appetibile sul calciomercato. Non è un caso che Maria ...

Le ammissioni di Suarez e il precontratto firmato con la Juventus

Nella ricostruzione il quotidiano spiega che di fronte agli inquirenti il Pistolero ha fatto sapere che il 14 settembre successivo invece Fabio Paratici, attraverso una telefonata, gli avrebbe invece ...

