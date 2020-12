Il giallo dell’omicidio del ginecologo Ansaldi: l’ipotesi della rapina non convince (Di domenica 20 dicembre 2020) La sensazione degli investigatori è che l’uomo, residente a Napoli, sia venuto in città per un appuntamento ben preciso e che l’omicidio sia scaturito da una lite con persone che conosceva. E difatti al momento non si segue solo la pista della rapina finita male. Anche perchè il medico aveva con sé ancora effetti personali, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) La sensazione degli investigatori è che l’uomo, residente a Napoli, sia venuto in città per un appuntamento ben preciso e che l’omicidio sia scaturito da una lite con persone che conosceva. E difatti al momento non si segue solo la pistafinita male. Anche perchè il medico aveva con sé ancora effetti personali, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

