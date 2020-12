Il doodle di Google è dedicato a Sudan il rinoceronte, l’ultimo esemplare bianco settentrionale maschio (Di domenica 20 dicembre 2020) Il doodle di Google è dedicato a Sudan il rinoceronte, l’ultimo esemplare bianco settentrionale Quest’oggi, domenica 20 dicembre, il doodle di Google è dedicato a Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio la cui storia – che ha toccato tutto il mondo – viene così oggi rievocata grazie al potere di Google. Sudan è morto a marzo 2018 “per complicazioni legate all’età” avevano spiegato gli operatori dell’Ol Pejeta Conservancy in Kenya ed è stata una grave perdita per il mondo animale. A complicare le sue condizioni di salute un’infezione ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) IldiilQuest’oggi, domenica 20 dicembre, ildila cui storia – che ha toccato tutto il mondo – viene così oggi rievocata grazie al potere diè morto a marzo 2018 “per complicazioni legate all’età” avevano spiegato gli operatori dell’Ol Pejeta Conservancy in Kenya ed è stata una grave perdita per il mondo animale. A complicare le sue condizioni di salute un’infezione ...

