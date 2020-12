Il Dac | Aerospazio | tante opportunità grazie ai fondi Ue Campania best practice Carrino | Ora regole e risorse

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 dicembre 2020) Una pioggia diper le impreseaieuropei: gli ultimi bandi H2020 dedicati al Green Deal, le iniziative regionali, i bandi Mise ma anche la preparazione Horizon Europe (cluster 4 “Digital, Industry and Space”; cluster 5 “Climate, energy and mobility”), Clean Aviation e Urban Air Mobility. Sono state illustrate nel corso dell’evento organizzato dal Distretto Aerospaziale della, Dac l’“Evoluzione della ricerca aeronautica nel 2021. Programmi ed” che si è svolto in modalità telematica. Lain Europa. Leader per l’ideazione di progetti di successo nel settore della filiera aerospaziale e tra le maggiori regioni che hanno successo al programma Clean Sky. Una rete di attori del mondo della ...