Il Condell Medical Center ha affermato che le reazioni sono un effetto collaterale atteso (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo "l'indagini" le vaccinazioni sono riprese regolarmente. I medici hanno confermato che le reazioni collaterali sono normali Vaccino Covid, Illinois riprende le vaccinazioni dopo "indagine" su Notizie.it.

