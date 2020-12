Il cavaliere oscuro/ Video, su Italia 1 il film con Christian Bale e Heath Ledger (Di domenica 20 dicembre 2020) Il cavaliere oscuro in onda oggi, 20 dicembre, dalle 21:15 su Italia 1. Regia di Christopher Nolan, nel cast Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Gary Oldman, Eric Roberts e Nestor Carbonell. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilin onda oggi, 20 dicembre, dalle 21:15 su1. Regia di Christopher Nolan, nel cast, Michael Caine, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Gary Oldman, Eric Roberts e Nestor Carbonell.

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il cavaliere oscuro, stasera su Italia 1 il film con Heath Ledger e Christian Bale - IlFlaco : Ah ma stasera c'è 'Il cavaliere oscuro' - Ciccincin : Stasera cavaliere oscuro che come sempre non finirò di vedere. Domani sveglia alle 5. Non c'è Margot. Buonanotte. - movie_digger : Un po' di curiosità su IL CAVALIERE OSCURO ?? di Christopher Nolan ?? - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:15) Il Cavaliere Oscuro (Film) #StaseraInTV 20/12/2020 #PrimaSerata #ilcavaliereoscuro @social_mediaset #Italia1 -