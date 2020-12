Il caso Zam, l’ultimo giro di vite non perdona il “figlio ribelle” della rivoluzione iraniana (Di domenica 20 dicembre 2020) Sul caso di Ruhollah Zam, il giornalista dissidente impiccato la settimana scorsa a Teheran, si sono moltiplicate le condanne ufficiali, dalla Commissione europea a singoli stati membri della Ue (Italia compresa), da Amnesty Internationali agli organismi Onu per i diritti umani. Al centro delle preoccupazioni internazionali l’uso della pena capitale per reprimere il dissenso e la libertà di stampa, il diritto di ogni imputato ad un giusto processo e le circostanze misteriose in cui il giornalista, rifugiato politico e sotto protezione in Francia, sarebbe stato rapito nell’ottobre 2019 da uomini dell’intelligence dei Pasdaran mentre si trovava in Iraq. Ma un interessante punto di vista emerge da un articolo del Financial Times firmato dalla corrispondente da Teheran Najmeh Bozorgmehr: interessante perché la giornalista ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Suldi Ruhollah Zam, il giornalista dissidente impiccato la settimana scorsa a Teheran, si sono moltiplicate le condanne ufficiali, dalla Commissione europea a singoli stati membriUe (Italia compresa), da Amnesty Internationali agli organismi Onu per i diritti umani. Al centro delle preoccupazioni internazionali l’usopena capitale per reprimere il dissenso e la libertà di stampa, il diritto di ogni imputato ad un giusto processo e le circostanze misteriose in cui il giornalista, rifugiato politico e sotto protezione in Francia, sarebbe stato rapito nell’ottobre 2019 da uomini dell’intelligence dei Pasdaran mentre si trovava in Iraq. Ma un interessante punto di vista emerge da un articolo del Financial Times firmato dalla corrispondente da Teheran Najmeh Bozorgmehr: interessante perché la giornalista ...

Sul caso di Ruhollah Zam, il giornalista dissidente impiccato la settimana scorsa a Teheran, si sono moltiplicate le condanne ufficiali, dalla Commissione europea a singoli stati membri della Ue (Ital ...

