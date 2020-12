Il caso Raggi innesca la resa dei conti nel M5s (Di domenica 20 dicembre 2020) La sindaca, dopo l'assoluzione in appello sulle nomine in Campidoglio, rivendica: 'Questa è una vittoria mia e del mio staff' e attacca chi all'interno del Movimento, non l'aveva difesa Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 dicembre 2020) La sindaca, dopo l'assoluzione in appello sulle nomine in Campidoglio, rivendica: 'Questa è una vittoria mia e del mio staff' e attacca chi all'interno del Movimento, non l'aveva difesa

sole24ore : #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore - CarloCalenda : Ieri si è tenuta la riunione del tavolo di coalizione del centrosx su Roma. Abbiamo diligentemente partecipato a tu… - CarloCalenda : Agli amici del PD che si sono innervositi, ricordo che bastano poche chiare parole pubbliche per escludere l’allean… - LauraGio_75 : RT @paolo_stillo: - CosimoLorenzis : Noto l'assordante silenzio da parte di @luigidimaio circa l'assoluzione In appello, di Virginia Raggi. Sarenbe il c… -