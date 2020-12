Il bollettino Covid in Campania del 20 dicembre | il rapporto positivi tamponi è del 6 | 3%

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ilindel 20, quando in Europa si parla di una mutazione del virus.del giorno: 891 di cui: Asintomatici: 782 Sintomatici: 109del giorno: 14.109 Totale: 180.568 Totale: 1.908.017 ?Deceduti: 11 (*) Totale deceduti: 2.571 Guariti: 1.104 Totale guariti: 94.031 * 4 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 119 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.554 ** Posti lettoe Offerta privata Napoli, 20? 2020 L'articolo ...

SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Calabria #Coronavirus #Covid_19 - occhio_notizie : Covid, il bollettino di oggi 20 dicembre: 15.104 nuovi casi e 352 decessi - MariaAversano1 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi Domenica 20 Dicembre. I dati Regione per Regione. -

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 20 dicembre. Sono 891 i nuovi positivi (ieri 949) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 14.109 tamponi effettuati ...Il bollettino regionale Sono 483 i positivi in ... ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia ...