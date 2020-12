I tanti motivi per cui il revival di Una Mamma Per Amica ha deluso un po’ tutti (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando nel 2016, dopo una lunga attesa e un gran battage promozionale, debuttava su Netflix il revival di Una Mamma Per Amica per il pubblico storico della serie è stato come avere una seconda opportunità di dare il finale meritato ad un piccolo cult della serialità rimasto appeso ad una conclusione immeritata. Il ritorno dei coniugi Palladino alla scrittura dopo le divergenze con WarnerBros nella settima stagione della serie originale, unitamente alla partecipazione del cast tutto, erano segnali più che promettenti per l’operazione revival di Una Mamma Per Amica, concepita per raccontare un anno della vita delle Gilmore in 4 episodi – ognuno intitolato come una stagione – e concludere definitivamente la saga dramedy così come i creatori dello show avrebbero voluto. Ci si aggiungano ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando nel 2016, dopo una lunga attesa e un gran battage promozionale, debuttava su Netflix ildi UnaPerper il pubblico storico della serie è stato come avere una seconda opportunità di dare il finale meritato ad un piccolo cult della serialità rimasto appeso ad una conclusione immeritata. Il ritorno dei coniugi Palladino alla scrittura dopo le divergenze con WarnerBros nella settima stagione della serie originale, unitamente alla partecipazione del cast tutto, erano segnali più che promettenti per l’operazionedi UnaPer, concepita per raccontare un anno della vita delle Gilmore in 4 episodi – ognuno intitolato come una stagione – e concludere definitivamente la saga dramedy così come i creatori dello show avrebbero voluto. Ci si aggiungano ...

