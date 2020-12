I Signori della Neve, le nuove puntate in onda da domenica 20 dicembre su DMAX (Di domenica 20 dicembre 2020) I Signori della Neve, il programma che racconta la stagione sciistica in onda da domenica 20 dicembre alle 21:25 su DMAX. Da domenica 20 dicembre alle 21:25 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) andranno in onda in prima tv le nuove puntate de “I Signori della Neve” in attesa della riapertura delle piste da sci. Nelle quattro puntate scopriremo tutto il lavoro, la fatica e la cura che sta dietro l’avvio della stagione sciistica di 4 importanti località montane, un settore che quest’anno si trova ad affrontare la sfida più grande: l’emergenza sanitaria.. I ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 dicembre 2020) I, il programma che racconta la stagione sciistica inda20alle 21:25 su. Da20alle 21:25 su(canale 52 del digitale terrestre) andranno inin prima tv lede “I” in attesariapertura delle piste da sci. Nelle quattroscopriremo tutto il lavoro, la fatica e la cura che sta dietro l’avviostagione sciistica di 4 importanti località montane, un settore che quest’anno si trova ad affrontare la sfida più grande: l’emergenza sanitaria.. I ...

Tornano "I signori della neve": Madonna di Campiglio, Pontedilegno-Tonale, Pejo 3.000 e Pinzolo protagonisti su DMAX

