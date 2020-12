I racconti dell' orrore dei parenti | Pestati a sangue

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 20 dicembre 2020) Fausto Biloslavo Violenze sui pescatori: "Denudati e trattati come bestie, il governo doveva muoversi prima" “Li hanno riempiti di legnate., colpiti con i calci dei fucili in faccia” denuncia rabbiosa al Giornale, Marika Calandrino, la giovane moglie di Giacomo Giacalone, uno dei 18 pescatori detenuti in Libia, che oggi torneranno finalmente a casa. E saltano fuori altri particolari del trattamento libico: a Giacalone hanno portato via la fede nuziale e nei trasferimenti da un carcere all’altro i pescatori venivano fatti camminare nudi per umiliarli e soggiogarli.Giacalone è stato duramente bastonato dai libici del generale Haftar assieme a Bernardo Salvo. Sua moglie, Cristina Amabilino, conferma al Giornale: “Mi ha detto che è stato picchiato. E si capiva dalle prime foto pochi giorni dopo il sequestro. Aveva il viso ...