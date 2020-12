I complottisti inventano la morte dell’infermiera svenuta dopo il vaccino, ma non esistono fonti (Di domenica 20 dicembre 2020) La storia di Tiffany Dover è stata il carburante dei complottisti e degli anti-vax per ore, dopo la comparsa del video in cui l’infermiera sveniva pochi minuti dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Ne abbiamo parlato in questo articolo e abbiamo riportato il parere della diretta interessata: Tiffany soffre di sindrome vagale, che causa una reazione del corpo ad ogni sollecitazione cui viene sottoposto il nervo vago. Non contenti delle rassicurazioni dell’infermiera svenuta dopo il vaccino, ora i complottisti sono tornati all’attacco tirando fuori la morte di Tiffany Dover, che sarebbe deceduta poche ore dopo aver ricevuto il vaccino. Attenzione: non parliamo ... Leggi su bufale (Di domenica 20 dicembre 2020) La storia di Tiffany Dover è stata il carburante deie degli anti-vax per ore,la comparsa del video in cui l’infermiera sveniva pochi minutiaver ricevuto ilcontro il Covid-19. Ne abbiamo parlato in questo articolo e abbiamo riportato il parere della diretta interessata: Tiffany soffre di sindrome vagale, che causa una reazione del corpo ad ogni sollecitazione cui viene sottoposto il nervo vago. Non contenti delle rassicurazioniil, ora isono tornati all’attacco tirando fuori ladi Tiffany Dover, che sarebbe deceduta poche oreaver ricevuto il. Attenzione: non parliamo ...

