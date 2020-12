Hockey pista | Serie A1 | nei posticipi vincono Trissino e Monza

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) La dodicesima giornata dellaA1 diè andata ufficialmente in archivio. I duedomenicali infatti si sono conclusi da un paio d’ ore: andiamo a vedere come sono andate le cose. Nell prima sfida ilè stato capace di battere largamente il Montebello con il punteggio di 8-4, trascinato dalle doppiette di Faccin, Joao Pinto e Garcia, mentre nel secondo confronto è stato ila imporsi trovando una preziosissima vittoria per 2-4 sul campo del Correggio, grazie alla quadripletta messa a referto da un ispiratissimo Nadini. Con questa vittoria i veneti salgono a 18 punti, agganciandosi al gruppo di testa delle “Big 6” capeggiato dal Valdagno e dal Sarzana con 22 punti, mentre i brianzoli raggiungono quota 6 punti superando lo Scandiano e installandosi al ...