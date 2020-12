Halo TV | 343 Industries ci aggiorna sullo show televisivo svelando alcuni attrezzi di scena

Leggi su eurogamer

(Di domenica 20 dicembre 2020) I fan dinon vedono l'ora di poter giocare adInfinite, l'ultimo capitolo della saga attualmente in sviluppo presso 343, previsto inizialmente al lancio di Xbox Series X/S, sfortunatamente rimandato al prossimo anno per consentirne il miglioramento tecnico. Tuttavia, questo non è l'unico progetto dedicato adattualmente in cantiere: forse ve lo siete scordato, ma in lavorazione c'è anche uno, prodotto datime, dedicato alla guerra contro i Covenant. Nonostante gli sviluppatori dinon siano stati in grado di fornirci deglimenti effettivistato dei lavori dello, hanno voluto comunque solleticare la nostra curiosità, ...