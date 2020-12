Guida Tv Lunedì 21 dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Non ci resta che il crimine 1a Tv Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario proponendosi come guide turistiche abusive di uno “strepitoso” tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte spazio-temporale (di Einstein-Rosen), proprio nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e della famigerata Banda.ore 23:20 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Boss in Incognito ore 23:35 Una Pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Che Ci Faccio qui Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Non ci resta che il crimine 1a Tv Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario proponendosi come guide turistiche abusive di uno “strepitoso” tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte spazio-temporale (di Einstein-Rosen), proprio nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e della famigerata Banda.ore 23:20 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Boss in Incognito ore 23:35 Una Pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Che Ci Faccio qui Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 ...

GiornaleLORA : Lunedì il webinar gratuito di guida sicura e sportiva per moto patrocinato dal Comune di Pantelleria - PacificoTweet : Linee Guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella scuola primaria. Ne parliamo in diretta lunedì 21 dic… - IgersModena : RT @cittadimodena: ??La Rete Civica si adegua alle linee guida AGID Lunedì 21 dicembre, nel pomeriggio, sarà online… - cittadimodena : ??La Rete Civica si adegua alle linee guida AGID Lunedì 21 dicembre, nel pomeriggio, sarà online la nuova Rete Civic… - StefanoSavella : RT @votofinish: La sindaca di #Marsiglia, Michèle Rubirola, dei Verdi, si è dimessa oggi per motivi di salute. Era stata eletta 6 mesi fa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Lunedì Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie