Guida all' oro azzurro e alla mobilità green

Leggi su panorama

(Di domenica 20 dicembre 2020) • Metano, biometano e idrogeno. Consigli definitivi su ciò che c'è da sapere sui combustibili naturali che stanno già cambiando (in meglio) la. Con un occhio di riguardo al pianeta e pure al portafogli. «Gas e biometano vero ponte per l'idrogeno» Intervista all'amministratore delegato di Snam4Mobility Alessio Torelli sui benefici dei carburanti naturali. • Domande e risposte sull'auto a gas. Costi, risparmi, parcheggi, curiosità, distributori, vantaggi, futuro. Spiegazioni ragionate a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere. sul metano come combustibile. •La soluzione di ricarica per i privati e per le flotte. Sono disponibili sistemi per rifornire i veicoli a metano e biometano da instre in parcheggi e rimesse private. Si collegano ai tubi del gas che usiamo tutti i giorni e sono ultra-sicuri. Ecco come (a grandi passi) stanno ...