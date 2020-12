Gualtieri: “Non vedo alcun pericolo per il Governo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Roberto Gualtieri, in un’intervista a La Stampa asserisce: “io non vedo pericoli per il Governo. Il vero rischio è che i tempi del confronto politico ci facciano ritardare il Recovery Plan. Ha perfettamente ragione Zingaretti: è un lusso che non ci è consentito”. E dunque Gualtieri lancia un appello ai partiti della maggioranza: serve “uno scatto immediato”, perché “dobbiamo approvare quanto prima la bozza di piano e aprire su di essa il confronto in Parlamento e nel Paese. Spero che nessuno pensi di sospendere questo lavoro fino a dopo le feste. Una cosa è certa il lavoro è complesso”. Il Recovery “non deve fermarsi, ma anzi deve accelerare non possiamo permetterci altri indugi”. Sul Natale in rosso aggiunge: “Capisco le proteste, ma abbiamo predisposto un altro pacchetto di aiuti immediati da 645 milioni. E ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Roberto, in un’intervista a La Stampa asserisce: “io nonpericoli per il. Il vero rischio è che i tempi del confronto politico ci facciano ritardare il Recovery Plan. Ha perfettamente ragione Zingaretti: è un lusso che non ci è consentito”. E dunquelancia un appello ai partiti della maggioranza: serve “uno scatto immediato”, perché “dobbiamo approvare quanto prima la bozza di piano e aprire su di essa il confronto in Parlamento e nel Paese. Spero che nessuno pensi di sospendere questo lavoro fino a dopo le feste. Una cosa è certa il lavoro è complesso”. Il Recovery “non deve fermarsi, ma anzi deve accelerare non possiamo permetterci altri indugi”. Sul Natale in rosso aggiunge: “Capisco le proteste, ma abbiamo predisposto un altro pacchetto di aiuti immediati da 645 milioni. E ...

Per Gualtieri l'unico vero rischio è che "i tempi del confronto politico ci facciano ritardare il Recovery Plan" ...

Eppure questa mattina, in un'intervista rilasciata a ‘La Stampa', il ministro dell'Economia Gualtieri si è detto certo che il governo in questo momento non rischia: "Non vedo pericoli (per la tenuta ...

