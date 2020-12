Grey’s Anatomy 16 su La7 le ultime puntate stasera lunedì 21 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Grey’s Anatomy 16 le puntate su La7 lunedì 21 dicembre in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame episodi. Ultimo appuntamento su La7 con Grey’s Anatomy 16 con in replica la puntata 19 trasmessa due settimane fa e poi le ultime due puntate, 20 e 21. Infatti questa stagione di Grey’s Anatomy ha un numero ridotto di episodi a causa della pandemia che ha interrotto le riprese a metà dell’episodio 22 mai trasmesso, così come non è mai stato trasmesso il vero finale immaginato dagli autori e che doveva essere collegato con Station 19 il cui finale è stato aggiustato per eliminare i riferimenti a Grey’s Anatomy. Grey’s Anatomy è stato ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 dicembre 2020)16 lesu La721in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame episodi. Ultimo appuntamento su La7 con16 con in replica la puntata 19 trasmessa due settimane fa e poi ledue, 20 e 21. Infatti questa stagione diha un numero ridotto di episodi a causa della pandemia che ha interrotto le riprese a metà dell’episodio 22 mai trasmesso, così come non è mai stato trasmesso il vero finale immaginato dagli autori e che doveva essere collegato con Station 19 il cui finale è stato aggiustato per eliminare i riferimenti aè stato ...

