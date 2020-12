Graziano | “Il fallimento della gestione sanitaria fatta ricadere sui centri commerciali”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il sistema degli shopping center ha lavorato in modo molto professionale, sul versantesicurezza anticovid, dove ha investito su maggiore vigilanza per il rilevamentotemperatura, sorveglianza del distanziamento e sull’uso delle mascherine – dice Gaetano, vicepresidente dell’associazione dei direttori dei. “Tutto questo ha rassicurato la gente che, del resto, ha capito che il centro commerciale è talmente monitorato da rendere molto rari gli assembramenti, assembramenti che il “Governo”, con i vari decreti di chiusura, ha permesso che si verificassero nelle vie delle città, dove si sono riversati anche gli orfani degli shopping center”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SHIN_Fafnhir : @graziano_delrio Ma non é vero! Mancano tutte le industrie di trasformazione e estrazione. Manca la metà delle azio… -

Ultime Notizie dalla rete : Graziano fallimento

Il Riformista

Confcommercio VdA chiede alla Regione di "individuare gli strumenti, ancorché complementari di quello previsti dallo Stato, per ristorare al cento per cento la perdita di fatturato subito per DPCM” ...Dopo l’iniziativa di Catanzaro lido e le iniziative online di confronto e coinvolgimento i laburisti dem Calabria chiedono a Stefano Graziano di partecipare al confronto democratico in Calabria con i ...