Governo | M5s | “Su ipotesi rimpasto nessuna disponibilità”

(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “La tesi riportata da alcuni quotidiani, oggi cosi’ come nei giorni scorsi, secondo la quale il Movimento 5 Stelle sarebbe disponibile ad aprire al rimpasto e a cambiare alcuni membri della sua squadra di governo e’, appunto, una tesi. A suffragarla non c’e’ alcun elemento. Il Movimento 5 Stelle ha gia’ piu’ volte chiarito ufficialmente la sua unica posizione su questo tema. L’ultima occasione utile e’ stato l’incontro di alcuni giorni fa con il Presidente Conte, durante il quale il capo politico Vito Crimi ha espresso a nome del Movimento una chiara contrarieta’ rispetto a ipotesi di rimpasto e piena soddisfazione nei confronti della squadra 5 Stelle”. Lo afferma il una nota il Movimento 5 Stelle.

ROMA (ITALPRESS) – C’è la “necessità di costruire un rapporto di maggioranza e tra la maggioranza e il premier che sia un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c’è più, perchè il premier ha sciupa ...Per Rosato anche "Gli altri partner di governo sono d'accordo con noi. Anche i ministri del M5s non hanno apprezzato che il premier non abbia discusso con nessuno" l'utilizzo dei fondi del Recovery ...