Governo: Giro (Fi), 'Rosato parla di uomo solo al comando? E Renzi da premier?' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente della Camera Rosato che parla di un uomo solo al comando fa ridere. Ma lui dov'era quando Renzi veniva spavaldo in senato a dirci che eravamo tutti inutili e da abolire con un tratto di penna ? Gli italiani non sopportano un uomo solo al comando e infatti hanno cacciato via Renzi che nel suo delirio di onnipotenza ha trasformato su se stesso il referendum sulla legge costituzionale. Rosato su Renzi è smemorato. Comunque dopo Conte c'è il voto cosi tutti i Renziani e (quasi) tutti i grillini andranno finalmente in pensione". Così il senatore di Fi, Francesco Giro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente della Camerachedi unalfa ridere. Ma lui dov'era quandoveniva spavaldo in senato a dirci che eravamo tutti inutili e da abolire con un tratto di penna ? Gli italiani non sopportano unale infatti hanno cacciato viache nel suo delirio di onnipotenza ha trasformato su se stesso il referendum sulla legge costituzionale.suè smemorato. Comunque dopo Conte c'è il voto cosi tutti iani e (quasi) tutti i grillini andranno finalmente in pensione". Così il senatore di Fi, Francesco

