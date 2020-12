Governo: Giro (Fi), 'Rosato parla di uomo solo al comando? E Renzi da premier?' (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

Capezzone : Poco fa a ?#Mattino5 CLIPPINO - Le tre prese in giro del governo agli italiani - ilfoglio_it : Boccia si indigna per gli italiani che vanno in giro a fare shopping, dopo che il governo al quale appartiene ha pe… - matteosalvinimi : #Salvini: medici, infermieri e personale sanitario stanno subendo una grande presa in giro, grandi promesse dal gov… - emiliablu1 : @TeresaBellanova @TeresaBellanova lei è la degna rappresentante di un governo di ignoranti, che ignorano il fatto c… - TV7Benevento : Governo: Giro (Fi), 'Rosato parla di uomo solo al comando? E Renzi da premier?'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Giro Governo: Giro (Fi), 'se Renzi apre la crisi si va a votare' - Sardiniapost.it SardiniaPost Governo: Giro (Fi), ‘Rosato parla di uomo solo al comando? E Renzi da premier?’

Rosato su Renzi è smemorato. Comunque dopo Conte c’è il voto cosi tutti i renziani e (quasi) tutti i grillini andranno finalmente in pensione”. Così il senatore di Fi, Francesco Giro.

DL Natale, Tommasini (Sanremo Popolare): "Ennesima presa in giro di Conte. Decretata la fine di tante attività commerciali"

ho assistito all'ennesima presa in giro del Premier Conte che ha declinato il nuovo DPCM. Non è solo indignazione per essere il primo paese per numero di decessi al mondo ma soprattutto per la ...

