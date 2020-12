Governo britannico: la nuova variante di coronavirus è “fuori controllo”. L’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna (Di domenica 20 dicembre 2020) "Siamo in stretto contatto con le autorità del Regno Unito sulla nuova variante del virus Covid-19". L'Organizzazione Mondiale della Salute e già a lavoro dopo che ieri la Gran Bretagna ha avvertito la stessa Oms circa la nuova variante del virus che a quanto pare ha oltre il 50% di velocità di diffusione in più rispetto all'attuale coronavirus. Da Londra "continueranno a condividere informazioni e risultati delle loro analisi e dei loro studi in corso. Aggiorneremo gli Stati membri e il pubblico appena sapremo di più circa le caratteristiche di questa variante del virus e ogni implicazione" dicono dall'Oms, annunciando che la nuova variante è stata rilevata in Olanda, Danimarca e Australia.Il ministro della Sanità ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020) "Siamo in stretto contatto con le autorità del Regno Unito sulladel virus Covid-19". L'Organizzazione Mondiale della Salute e già a lavoro dopo che ieri laha avvertito la stessa Oms circa ladel virus che a quanto pare ha oltre il 50% di velocità di diffusione in più rispetto all'attuale. Da Londra "continueranno a condividere informazioni e risultati delle loro analisi e dei loro studi in corso. Aggiorneremo gli Stati membri e il pubblico appena sapremo di più circa le caratteristiche di questadel virus e ogni implicazione" dicono dall'Oms, annunciando che laè stata rilevata in Olanda, Danimarca e Australia.Il ministro della Sanità ...

