Governo: Bordo, 'Rosato parli per Iv e il suo 2%, per il Pd parliamo noi' (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: Bordo, 'Rosato parli per Iv e il suo 2%, per il Pd parliamo noi'... - RizzoGiov : @Rinaldi_euro E quindi? L’ennesima dichiarazione per ottenere qualcosa in cambio! Come Renzi fa da mesi e non cambi… - DavideCN12 : @jacopo_iacoboni @Barba_rana Cioè il governo ti deve anche dire che correre lungo il bordo del burrone è pericoloso… - shark2208 : Tutti contro il governo, tutti a piangere che non riaprite i ristoranti(salvo poi vedervi a bordo degli yacht o all… - infoitinterno : Governo: Bordo, 'Renzi parli di Iv, Pd non apprezza duelli e ultimatum' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bordo Governo:Bordo (Pd),Renzi parli di Iv, Pd non vuole ultimatum - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Bordo, 'Rosato parli per Iv e il suo 2%, per il Pd parliamo noi'

Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo. "I renziani non provino a scaricare le ... crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l’azione di governo. Il Pd continuerà a ...

Arrivati a Mazara del Vallo i 18 pescatori liberati in Libia. Comandante Medinea: trattati malissimo

Hanno fatto ingresso al porto nuovo di Mazara del Vallo, poco prima delle 10.15, i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori provenienti da Bengasi dopo 108 giorni di prigionia.

Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo. "I renziani non provino a scaricare le ... crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l’azione di governo. Il Pd continuerà a ...Hanno fatto ingresso al porto nuovo di Mazara del Vallo, poco prima delle 10.15, i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori provenienti da Bengasi dopo 108 giorni di prigionia.