Governo | Boccia “Se naufraga unica alternativa è il voto”

ROMA (ITALPRESS) – "Se finisce quest'alleanza di Governo, l'unica alternativa è il voto". Così, in un'intervista a la Repubblica il ministro degli Affari regionali ed esponente del Pd, Francesco Boccia. "Nella realtà italiana oggi c'è da un lato il fronte sociale, progressista, europeista e dall'altro la destra populista e sovranista. La destra liberale è evaporata. Chi pensa di portare Forza Italia da questa parte, non ha capito che non ha senso. E anche chi tira dentro l'ex presidente della Bce Mario Draghi, fa male a lui e sbaglia ancora una volta prospettiva, analisi e strategia. Dimostra di non capire dov'è il Paese reale", spiega Boccia.

