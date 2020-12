Governo | Bernini | ' maggioranza avvitata in giochi di poteri lontani da Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il ministro Boccia, in veste di presidente della Repubblica supplente, avverte che dopo questoci sono solo le urne. Opinione del tutto legittima, ma che parte dalla premessa sbagliata secondo cui chi critica questo esecutivo dimostra di non capire dov'è ilreale. Al contrario, è questain un gioco di potere che non sa più nemmeno gestire ad aver perso la bussola delreale, ed è Boccia quindi che sbaglia prospettiva, analisi e strategia facendo intendere che dopo di loro ci sarà il diluvio. Il diluvio purtroppo c'è già, e l'Arca di Conte non ci salverà”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria