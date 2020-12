Goggia | «il mio allenatore mi ha chiesto | “Sofia | ma tu non hai paura?”»

(Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi, giustamente, lo spazio dei quotidiani dedicato allo sci è tutto incentrato suche ieri ha vinto la discesa libera di Val d’Isere (oggi nel SuperG Brignone terza, Bassino quarta esettima). Tuttosport – quotidiano che segue molto bene lo sci, ha un’intervista di Giorgio Pasini alla fuoriclasse bergamasca che nella prima discesa libera di venerdì è arrivata seconda e soprattutto si è resa protagonista di un salto e di un atterraggio che avrebbero potuto avere conseguenze disastrose. Ieri ha vinto senza alcuna “follia” e a Tuttosport ha raccontato i commenti del suo– Gianluca Rulfi – dopo la prima libera. «Mi ha rimproverata? Diciamo le cose come stanno, mi ha proprio cazziata. E duro. Mi ha riempita di messaggi e parole tutto il giorno fino a cena, più per lo spavento, perché mi ...

di starsene ferma ad applaudire i trionfi delle colleghe Sofia Goggia non aveva più voglia. Lo aveva fatto certamente per spirito di gruppo, ma sotto sotto la bergamasca covava il botto ...SCIVAL D'ISERE Stavolta è il giorno di Sofia. Di una gara emozionante, condotta alla sua maniera. Dopo il secondo posto di venerdì, la Goggia fa sua la discesa-2 in 1.44.70. Per la ...